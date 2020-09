Soldaten unter dem Hubschrauber vom Typ NH-90. Archivbild

Die Bundeswehr muss an ihrem Mehrzweckhubschrauber NH-90 wegen technischer Probleme die Heckrotoren überprüfen lassen. Die Einsatzbereitschaft der Helikopter sei deswegen eingeschränkt, teilte die Bundeswehr mit. "Bundeswehr und Industrie arbeiten gemeinsam an der Lösung. Es werden nun alle Heckrotorblätter von den NH-90 überprüft, die vor 2018 ausgeliefert wurden", hieß es.



Auf das technische Problem habe die Industrie hingewiesen. Die betroffenen Komponenten müssten demnach in nächster Zeit ausgetauscht werden.