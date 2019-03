Mitspieler gratulieren Max Jones

Quelle: ap

Holzer stand beim 8:2 (2:1, 3:1, 3:0)-Erfolg gegen die Montréal Canadiens am Freitag (Ortszeit) 15:10 Minuten auf dem Eis, war aber an keinem Treffer direkt beteiligt. In der Western Conference liegen die Ducks weiterhin auf dem vorletzten Platz.



Für die Gäste war die Niederlage ein Rückschlag im Kampf um die Playoffs. Gleichzeitig hat das Resultat Auswirkungen auf die Spitze der Eastern Conference, denn durch die Niederlage der Canadiens qualifizierte sich Tampa Bay als erstes Team für die Playoffs.



Einen 8:1 (4:0, 1:0, 3:1)-Kantersieg feierten die Winnipeg Jets, die durch den klaren Erfolg bei den Carolina Hurricanes auf Rang drei in der Western Conference klettern. Insgesamt sammelten 15 Spieler der Jets mindestens einen Scorerpunkt.