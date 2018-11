Thomas Greiss

Quelle: AP

Das Team aus dem New Yorker Stadtteil Brooklyn konnte sich am Donnerstag (Ortszeit) in eigener Halle gegen Lokalrivale New York Rangers mit 7:5 (2:2, 3:1, 2:2) durchsetzen. Der 32-jährige Greiss stoppte 36 von 41 Schüssen auf sein Tor. Nationalmannschaftskollege Tom Kühnhackl blieb ohne Punkte im Spiel. Matchwinner der Islanders war Anthony Beauvillier mit einem Hattrick (10./23./26.) und einer Torvorlage. Nach dem zweiten Erfolg in Serie belegen die Islanders mit 22 Punkten aktuell den zweiten Platz in der Metropolitan Division. Die Rangers sind mit 20 Punkten Dritter.