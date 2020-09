Die Mitspieler gratulieren Dominik Kahun

Quelle: ap

Eishockey-Nationalspieler Dominik Kahun hat beim Sieg der Pittsburgh Penguins seinen ersten Saisontreffer in der nordamerikanischen Profiliga NHL erzielt. Der Olympia-Silbermedaillengewinner traf am Samstagabend (Ortszeit) beim 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)-Auswärtssieg bei den Dallas Stars zum 1:0 (48. Minute).



Nach zuvor drei sieglosen Partien gelang den Gästen dank eines furiosen Schlussabschnitts die Kehrtwende. Neben Kahun trugen sich Bryan Rust (50.) und Brandon Tanev (59.) in die Torschützenliste ein.