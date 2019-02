Tom Kuehnhackl - mit dem Stanley Cup 2016

Quelle: dpa

In seinem erst zweiten Einsatz in diesem Jahr gewann der Stürmer aus Landshut mit den New York Islanders gegen Colorado Avalanche 4:3 nach Verlängerung. New York gehört weiter zu den Topteams der Liga und ist Dritter der Eastern Conference.

Tom Kühnhackl, der für den verletzten Cal Clutterbuck ins Aufgebot rutschte, bekam 13 Minuten und 11 Sekunden Eiszeit und blieb ohne Scorerpunkt.

Kühnhackl hatte 2016 und 2017 mit den Pittsburgh Penguins den NHL-Titel geholt. Thomas Greiss kam im Tor der Islanders nicht zum Einsatz, bei Colorado saß NHL-Champion Philipp Grubauer ebenfalls auf der Bank.



Die Edmonton Oilers mit den deutschen Nationalspielern Leon Draisaitl und Tobias Rieder unterlagen den San Jose Sharks mit 2:5 und haben momentan mit ihrer Schwäche auf eigenem Eis zu kämpfen: Im heimischen Rogers Place war es für Edmonton bereits die fünfte Niederlage in Serie, auch deshalb sind die Oilers nur 13. im Westen.