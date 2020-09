Thomas Greiss hält einen Schuss von Angreifer Anthony Duclair

Greiss parierte 30 Schüsse beim 4:2-Sieg seiner New York Islanders bei den Ottawa Senators. Tom Kühnhackl kam beim Team aus Big Apple nur zu einem Kurzeinsatz. Nationaltorwart Grubauer gelangen unterdessen für seine Colorado Avalanche 25 Paraden beim klaren 6:1 bei den Vegas Golden Knights.



Colorado sprang durch den Sieg in der Western Conference an die Tabellenspitze, die Islanders verbesserten sich im Osten auf den vierten Rang. Herausragender Akteur bei New York war ein Abwehrspieler: Nick Leddy erzielte zwei Treffer und gab einen Assist.