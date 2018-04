Propaganda-Plakat des amtierenden Präsidentenpaares Ortega in Nicaragua. Quelle: Tobias Käufer

Am 22. Dezember 2014 gab Nicaraguas Präsident Daniel Ortega höchstpersönlich den Startschuss für die Bauarbeiten. Das war es aber auch schon. Nennenswerte Fortschritte oder gar Bautätigkeiten sind seitdem nicht gesichtet worden. Hinter dem Projekt steht der chinesische Oligarch Wang Jing mit der eigens für den Kanalbau gegründeten HKND Group (Hong Kong Nicaragua Canal Development). Die Geldgeber versprachen via Hong Kong das Bauprojekt zu finanzieren, doch inzwischen sind offenbar auch die Büros in Managua erst einmal nicht mehr besetzt. Das Unternehmen selbst hüllt sich in Schweigen, Presseanfragen werden nicht beantwortet, was den Zweifel an der Seriosität des Vorhabens sät.