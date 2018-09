Die USA haben momentan die Präsidentschaft des Gremiums inne. Quelle: Li Muzi/XinHua/dpa

US-Botschafterin Nikki Haley hat beim ersten Treffen des UN-Sicherheitsrats zum Konflikt in Nicaragua ein "Ende der Tyrannei" in dem Land gefordert. "Jeden Tag bewegt sich Nicaragua ein Stückchen weiter auf einem bekannten Weg - einem Weg, den zuvor auch schon Syrien und Venezuela zurückgelegt haben", so Haley. "Der Sicherheitsrat kann dabei nicht passiv zuschauen."



Das 15-Mitglieder-Gremium zeigte sich bei dem Thema jedoch nicht geschlossen. Nicaragua kommt seit Mitte April nicht zur Ruhe.