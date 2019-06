Die Regierungsgegner winken nach ihrer Freilassung aus einem Bus.

Quelle: Carlos Herrera/dpa

Die Regierung Nicaraguas hat über hundert politische Häftlinge freigelassen. Laut der Regierung und des Roten Kreuzes wurden 56 Menschen aus Haftanstalten entlassen, nachdem am Vortag bereits 50 Häftlinge freigelassen worden waren. Damit sind seit Februar 492 politische Gefangene wieder in Freiheit.



Seit Beginn der Proteste gegen die Regierung von Daniel Ortega vor mehr als einem Jahr wurden laut Opposition rund 800 Menschen wegen ihrer Teilnahme an Demonstrationen festgenommen.