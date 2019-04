Der russische Oppositionelle Alexej Nawalny.

Quelle: Evgeny Feldman/Navalny's campaign/AP/dpa

Die Moskauer Behörden haben den russischen Oppositionellen Alexej Nawalny vor den möglichen Folgen einer nicht genehmigten Demonstration an diesem Wochenende gewarnt. Nawalny hat seine Anhänger zu landesweiten Kundgebungen am Sonntag aufgerufen. In vielen Großstädten verboten die Behörden die Proteste, auch in Moskau.



Seit Monaten kämpft Nawalny dafür, bei der Präsidentenwahl am 18. März gegen Amtsinhaber Wladimir Putin antreten zu dürfen. Die Wahlleitung hat ihn aber ausgeschlossen.