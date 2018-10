Seehofer will keine Personaldebatten führen. Quelle: Peter Kneffel/dpa

CSU-Chef Horst Seehofer hat die parteiinterne Debatte über seine politische Zukunft und einen möglichen Rücktritt als nicht hilfreich kritisiert. "Wir haben einen klaren Fahrplan beschlossen im Vorstand und an den halte ich mich strikt", sagte er am Rande der Koalitions-Sondierungen in Bayern. "Und alles andere nutzt uns nicht."



Nach der schweren CSU-Niederlage bei der bayerischen Landtagswahl hatten zwei CSU-Kreisverbände die Ablösung des 69-Jährigen an der Parteispitze gefordert.