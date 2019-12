Der italienische Ex-Innenminister Matteo Salvini. Archivbild

Quelle: Roberto Monaldo/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Matteo Salvini, Chef der rechtspopulistischen Lega, will kein Nutella mehr essen. Bei einem Wahlkampfauftritt in Ravenna begründete er dies damit, dass ihm die Nuss-Nougat-Creme nicht italienisch genug sei. "Ich habe nämlich entdeckt, dass Nutella türkische Nüsse verwendet, und ich will lieber Betrieben helfen, die italienische Produkte verwenden", sagte der 46-Jährige.



Salvini, der bis Anfang September italienischer Innenminister war, hofft auf Neuwahlen und eine Rückkehr an die Macht. In Umfragen führt seine Lega.