Zeitenwende im Krisenstaat Venezuela: Benzin wird teurer. Quelle: Rayner Pena/dpa

Mit einem Euro kann man in Venezuela einen Kaffee trinken gehen oder 20.000 Mittelklassewagen volltanken. Grundnahrungsmittel wie Reis, Milch und Öl sind in dem krisengebeutelten Land nur schwer aufzutreiben. Benzin hingegen gibt es - und praktisch gratis.



Ein Liter kostet sechs Bolivar, für umgerechnet einen Euro gibt es rund eine Million Liter Treibstoff. Von heute an will die sozialistische Regierung nun die Treibstoffpreise langsam auf internationales Niveau anheben.