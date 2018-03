Amtstitel im Original: United States Attorney for the Southern District of New York



In den USA gibt es 93 Bundesankläger - 46 fielen bei Trump offenbar in Ungnade, so dass er sie im März zum Rücktritt aufforderte. Ein überraschender und in dieser Form unüblicher Vorgang. Bharara, dessen Behörde in New York sowohl Terror-, als auch Finanzdelikte verfolgte, wurde bekannt, weil er sich zunächst weigerte. Die Entlassung des anerkannten Juristen sorgte für Ärger auch in der Republikanischen Partei.

Bildquelle: ap