Benutzte Einweg-Kaffeebecher in einem Mülleimer. Archivbild

Quelle: Jan Woitas/zb/dpa

Im Kampf gegen Müll in Städten werben die kommunalen Entsorger dafür, Einweg-Produkte zu verteuern. Die Verbraucherpreise sollten so steigen, "dass Hersteller und Verbraucher auf umweltfreundliche Mehrwegsysteme umsteigen", forderte Patrick Hasenkamp, Vizechef des Verbands kommunaler Unternehmen.



Laut einer EU-Kunststoffrichtlinie sollen sich Hersteller von Einweg-Artikeln mit Plastik an den Entsorgungskosten beteiligen. Eine Beschränkung auf Plastik könne aber zu "Verlagerungseffekten" führen, warnte Hasenkamp.