Ein Ende der Brände ist erstmal nicht in Sicht. Goldammer: "In West- und Osteuropa und in Zentralasien sind wir jetzt immer noch in der Feuersaison. Die lief bislang meist im September aus. Die Erfahrungen im vergangenen Jahr 2018 haben aber auch schon in Deutschland gezeigt, dass der Klimawandel uns längere Trockenzeiten bis in den Herbst beschert - oder bald bis in den Winter, wenn es so weitergeht, wie es uns die Klimamodellierer voraussagen."