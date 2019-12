Ein Zugführer in einem IC der Deutschen Bahn. Archivbild

Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Um ihren hohen Personalbedarf zu decken, rekrutiert die Deutsche Bahn auch gezielt im Ausland. Bereits bekannt war, dass der Konzern in diesem Jahr 30 neue Mitarbeiter in Spanien angeworben hat. Rund 11.000 Bewerber hätten sich dort für diese Stellen gemeldet, sagte Personalchef Martin Seiler.



30 weitere Beschäftigte hätten in Rumänien gewonnen werden können. Man konzentriere sich zudem auf Italien, Griechenland, Nordmazedonien und Serbien, hieß es. Die Mitarbeiter würden dann in Deutschland entsprechend ausgebildet.