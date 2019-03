Der Chicago River ist für den St. Patrick's Day grün eingefärbt.

Quelle: Brian Lawless/PA Wire/dpa

Mit Paraden und zahlreichen Aktionen haben Iren und Freunde der irischen Kultur an diesem Wochenende weltweit den Nationalheiligen Patrick gefeiert. Allein in Irland gab es zum St. Patrick's Day mehr als 100 Umzüge in Städten und Dörfern. Hunderttausende Menschen feierten in den Straßen, wie der Sender RTE berichtete.



Am 17. März jährt sich der Todestag des heiligen Patrick, der im 5. Jahrhundert an der Verbreitung des christlichen Glaubens auf der "grünen Insel" beteiligt war.