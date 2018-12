VW ruft rund 4.000 Autos in Deutschland zurück. Archivbild

Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Volkswagen ruft nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes in Deutschland rund 4.000 Autos wegen fehlerhafter Dokumente zurück. In den Autos könnten nicht-serienmäßige Bauteile vorhanden sein und eine Dokumentation dazu fehle, sagt ein VW-Sprecher.



Das Bundesamt warnt: Ein ernstes Risiko könne nicht ausgeschlossen werden. Weitere Details nannte das Amt nicht. Den Käufern der betroffenen Autos wird dem VW-Sprecher zufolge ein Rückkauf angeboten. In einigen Fällen sei auch ein Update möglich.