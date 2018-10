Donald Trump (l.) und Kim Jong Un im Juni in Singapur. Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump will sich erst nach den Kongresswahlen im November wieder mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un treffen. Er könne derzeit nicht weg, weil er mit dem Wahlkampf beschäftigt sei, erklärte der Präsident vor Journalisten.



Trumps Außenminister Mike Pompeo hatte sich am Wochenende in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang mit Kim Jong Un getroffen und dabei auch über den geplanten Gipfel gesprochen. Trump und Kim hatten sich im Juni in Singapur getroffen.