Nun also runter mit dem CO2. 30 Prozent weniger bis 2030, auf dann nur 67 Gramm pro Kilometer. Die EU will es so mit Klimakommissar Miguel Arias Cañete an der Spitze der Bewegung. Viel zu ambitioniert, jammert die Industrie, deutsche Autos verbrauchten doch seit Jahren immer weniger Sprit. Ja, auf dem Prüfstand. Auf der Straße nicht.