Noch vor einigen Jahren waren Schwimmkurse gang und gäbe. An Grund- und weiterführenden Schulen wurde Schwimmen gar fest in den Sportunterricht integriert. Nun ist es häufig schwer überhaupt geeignete Anlaufstellen zu finden. "Es fehlt vielerorts an Kapazitäten und somit auch an Möglichkeiten, die Kinder schon in frühen Jahren wasserfest zu machen", kritisiert ein langjähriger Sportlehrer der Grundschule Leeheim.