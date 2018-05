Trotzdem steht die Opposition nahezu ohnmächtig da: Ihren Wahlsieg bei den Parlamentswahlen Ende 2015 annullierte Maduro, in dem er das Parlament entmachtete und durch eine nun alles dominierende verfassungsgebende Versammlung ersetzte. Kommunal- und Regionalwahlen gingen an die Sozialisten, nachdem diese die Bedingungen diktierte. Venezuelas Opposition verfügt praktisch über keinerlei Ämter mehr aus denen sie die Regierung stellen könnte. Ihre wichtigsten Vertreter sind in Haft, in Hausarrest oder im Exil. Und es fehlt an einer Strategie aus diesem tiefen Tal wieder herauszukommen.