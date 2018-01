Natürlich macht er es auch für sich, ihn reizt die Herausforderung, das An-die-Grenzen-Stoßen: "Wir sind immer in einer Komfortzone in unserer zivilisierten Welt. Man spürt das Leben, wenn man in einer Extremsituation ist. Ich habe schon immer versucht, mich körperlich ans Limit zu bringen, zum Beispiel einen Marathon unter drei Stunden zu laufen. Das Gefühl, ich schaff's nicht, das gibt es manchmal. Zum Beispiel auf dem Elbrus (mit 5.642 Meter höchster Berg des Kaukasus, die Redaktion). Ich war körperlich am Limit. Oder beim Aconcagua (mit 6.962 Meter höchster Berg Südamerikas, die Redaktion): Nach einer Kurve noch weitere zwei Stunden, dann fängst du an zu weinen, weil du denkst, das kann nicht sein, ich habe das doch ganz anders geplant."