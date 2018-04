Wolfgang Niedecken: Man muss dabei zur Kenntnis nehmen, dass sich die Welt seit der Hochphase der deutschen Friedensbewegung zu Beginn der 80er Jahre in eine Richtung verändert hat, die damals keiner für möglich gehalten hätte. Es ist nicht mehr so wie damals, wo man mit einem großen Ostermarsch in den Medien präsent gewesen ist und der breiten Öffentlichkeit bewusst machen konnte, um was es geht. Wir haben heute eine komplett andere Mediengesellschaft. Wer möchte, kann immer alles erfahren. Tag für Tag sehen wir das Elend auf der Welt, sei es im Bürgerkrieg in Syrien, in der Ostukraine, im Jemen oder im Ostkongo. Darauf muss man nicht noch einmal extra mit einem Ostermarsch aufmerksam machen. Das wäre auch ziemlich naiv, denn worauf mehr will man noch hinweisen? Das Problem, mit dem wir es momentan eher zu tun haben, ist die Tatsache, dass die Menschen dicht machen. Ich weiß nicht, wo sie hinsehen, wenn sie Fernsehberichte über die in Syrien abgeworfenen Fassbomben und das, was sie anrichten, sehen oder das Flüchtlingselend in der Welt. Als Künstler müssen wir dafür sorgen, dass bei den Leuten ihre Empathie nicht komplett versiegt. Wenn jeder nur an sich denkt, ist das das Ende unserer Zivilisation.