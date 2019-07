Die scheidende britische Premierministerin Theresa May.

Die scheidende britische Premierministerin Theresa May hat in ihrer letzten größeren Rede im Amt die Zunahme von Populismus und einen Niedergang der politischen Kultur auf der ganzen Welt beklagt. Immer öfter werde eine "Politik der Spaltung" und ein "Absolutismus" betrieben, in dem abweichende Meinungen niedergemacht würden, sagte sie.



May betonte die Wichtigkeit politischer Kompromisse und verurteilte Populisten, die einfache Antworten auf komplexe Fragen gäben.