Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Archivbild

Quelle: Nir Alon/ZUMA Wire/dpa

Die niederländische Bahn will Überlebenden der Judenverfolgung eine Entschädigung für den Transport in das von den Nationalsozialisten errichtete Lager Westerbork zahlen. Das teilte das Unternehmen mit. Einzelheiten soll eine Kommission ausarbeiten.



Die Bahn hatte während des Zweiten Weltkrieges die Kosten für den Transport von 102.000 Juden in das Lager Westerbork bei den deutschen Besatzern in Rechnung gestellt. Die Rechnung war aus dem beschlagnahmten jüdischen Besitz bezahlt worden.