Rechtspopulist Wilders konnte in Kommunalwahlen Erfolge verbuchen Quelle: Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa

Die Partei des niederländischen Rechtspopulisten Geert Wilders wird auch in kommunale Parlamente einziehen. In mehreren Städten, darunter Rotterdam und Utrecht, gelang der Partei bei der Kommunalwahl auf Anhieb der Sprung ins Stadt-Parlament.



Das geht aus den ersten Prognosen hervor, die das niederländische Fernsehen veröffentlichte. Die Wilders-Partei war erstmals in 30 Kommunen angetreten. Ein Jahr nach der nationalen Parlamentswahl war dies auch ein erster Stimmungstest für die Parteien in Den Haag.