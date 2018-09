Alice Weidel (AfD) spricht im Bundestag. (Archivbild) Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Die Opposition im Bundestag in Berlin hat die überraschende Abwahl von Volker Kauder als Vorsitzender der Unionsfraktion als Anfang vom Ende der Kanzlerin Angela Merkel (CDU) gewertet. "+++ Merkel ist am Ende: Kauder abgewählt! +++", twitterte die AfD-Fraktionschefin Alice Weidel.



"Das ist der Anfang vom Ende der GroKo. Die Autorität der Kanzlerin in ihrer eigenen Fraktion ist offiziell zerstört", twitterte der FDP-Fraktionsvize Alexander Graf Lambsdorff.