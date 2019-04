"Man denkt jeden Tag, es könnte nicht verrückter kommen. Und man wird jeden Tag fast eines Besseren belehrt.



Auf die Frage eines BBC-Journalisten antwortet ein namentlich nicht genannter Staatssekretär, ein Insider aus 10 Downing Street wohl wörtlich: 'Verdammte Sch… nochmal, ich weiß auch nicht, warum wir jetzt schon wieder (über den Deal) abstimmen lassen. Es interessiert mich auch nicht mehr. Um mich herum sind nur noch Zombies.'



Doch es geht noch mehr: Keine Stunde nach der nächsten vernichtenden Abstimmungsniederlage kursieren Gerüchte, dass der Deal nächste Woche zum vierten Mal vorgelegt wird. Abstimmen, bis es passt. Das war immer der Vorwurf an die EU. Das Gerücht stammt aus einer sehr guten Quelle, man muss es ernst nehmen. Und es zeigt: May gibt nicht auf, ihre Hartnäckigkeit und Leidensfähigkeit sind alles, was die Premierministerin ohne Macht und Mehrheit noch hat.



Es ist der Tag, an dem Großbritannien die EU verlassen wollte, ein symbolischer Tag. Er sollte für die Unabhängigkeit des Vereinigten Königreichs stehen. Für Aufbruch, Neuanfang, Zukunft. Nun steht er für politisches Versagen auf höchstem Niveau. Offenlegung von völliger Unkenntnis über Europa, die EU. Selbstüberschätzung. Ein politisches System, dass unter der Last einer unmöglichen Aufgabe zerbröselt. Die Aufgabe hat Theresa May selbst am Tag ihres Amtsantritts beschrieben: 'Brexit bedeutet Brexit, und wir werden daraus einen Erfolg daraus.' Was es bedeutet, weiß knapp drei Jahre später niemand. Und das mit dem Erfolg ... ohne Worte."



Andreas Stamm ist ZDF-Korrespondent in London.

Bildquelle: ZDF