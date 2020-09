Premierminister Boris Johnson im Unterhaus.

Quelle: House Of Commons/PA Wire/dpa

Der britische Premierminister Boris Johnson ist mit seinem Antrag auf eine Neuwahl gescheitert. Es war bereits der dritte Versuch. Johnson wollte die Briten im Zuge des Brexit-Streits am 12. Dezember ein neues Parlament wählen lassen. Bei der Abstimmung verfehlte er jedoch die notwendige Zweidrittelmehrheit aller Abgeordneten.



Doch Johnson will es gleich noch einmal probieren. Er will noch am Abend einen Gesetzentwurf vorlegen, der eine Wahl am 12. Dezember vorsieht.