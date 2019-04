Hammer (links) kassiert einen Treffer von Shields.

Quelle: Julio Cortez/AP/dpa

Die Dortmunderin Christina Hammer hat die Boxweltmeisterschaft gegen die zweimalige Olympiasiegerin Claressa Shields verloren. Die 28-Jährige unterlag in der Nacht in Atlantic City (USA) Shields einstimmig nach Punkten (92:98, 92:98, 92:98).



Die 24-jährige Amerikanerin besitzt damit alle vier wichtigen Gürtel im Mittelgewicht (WBA, IBF, WBC, WBO) und darf sich unumstrittene Weltmeisterin nennen. Das Duell der unbezwungenen Boxerinnen galt als größter Frauenkampf in der Boxgeschichte.