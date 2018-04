Premierministerin May hat eine empfindliche Schlappe erlitten. Quelle: Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

Die britische Premierministerin Theresa May reist heute mit einer schweren Niederlage im Gepäck zum EU-Gipfel in Brüssel. Bei einer Abstimmung im britischen Parlament sicherten sich die Abgeordneten gegen den Willen der Regierung das Recht, über ein Brexit-Abkommen abstimmen zu dürfen.



Die Parlamentarier wollen sich damit mehr Einfluss auf die Brexit-Verhandlungen sichern. May muss jetzt möglicherweise Zugeständnisse an EU-freundliche Abgeordnete in der Regierungsfraktion machen.