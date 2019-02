Andrea Petkovic beim Fed-Cup-Spiel neben ihrem Teamchef Jens Gerlach.

Quelle: dpa

Das ersatzgeschwächte deutsche Fed-Cup-Team steht im Erstrundenduell gegen Favorit Weißrussland mit dem Rücken zur Wand. Andrea Petkovic verlor in 68 Minuten auch das zweite Einzel 2:6, 1:6 gegen die weißrussische Spitzenspielerin Aryna Sabalenka (Rang neun der Weltrangliste). Die DTB-Auswahl, die ohne Angelique Kerber und Julia Görges antreten muss, liegt 0:2 in Rückstand.



Zum Auftakt hatte Tatjana Maria vor 4.400 Zuschauern in Braunschweig gegen Alexandra Sasnowitsch 6:7 (3:7), 3:6 verloren. Weißrussland braucht aus den drei ausstehenden Partien noch einen Sieg, um ins Halbfinale einzuziehen.