Die Telekom will in den Niederlanden wachsen. Quelle: Oliver Berg/dpa

Die Deutsche Telekom rüstet ihre lange schwächelnde Tochter in den Niederlanden weiter für den Konkurrenzkampf. Die Bonner übernehmen die niederländischen Geschäfte des schwedischen Anbieters Tele2.



Die Telekom zahlt 190 Millionen Euro an die Schweden und wird 75 Prozent an dem neuen Unternehmen halten. Das teilte der Dax-Konzern mit. Telekom-Chef Tim Höttges schwebt in den Niederlanden eine ähnliche Kehrtwende vor wie in den USA. T-Mobile ist dort mittlerweile sehr erfolgreich.