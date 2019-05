Kate Miller-Heidke singt für Australien.

Quelle: AP

Duncan Laurence ist in den Niederlanden bereits durch die Castingshow "The Voice of Holland" bekannt, wo er von Sängerin Ilse de Lange gecoacht wurde. Auch sie wurde durch den ESC international bekannt. 2014 holte Ilse de Lange den zweiten Platz für die Niederlande mit dem Country-Popsong "Calm after the storm", geschlagen lediglich von Conchita und "Rise like a Phoenix". In diesem Jahr aber lassen die Niederlande alle Mitfavoriten hinter sich - wie zum Beispiel Australien, das seit 2015 von den ESC-Veranstaltern zur Teilnahme eingeladen wird.