Aus der Steinzeit also mag man meinen, schaut man sich die rasante Entwicklung der Kommunikations-Technologien an. Facebook nutzte man ab 2004 meist am Computer, denn Smartphones kamen erst mit dem iPhone ab 2007 so richtig in Mode. Auch die Sphären in denen man vorzüglich Spuren sammeln kann, gibt es nun schon eine Weile: Auf Twitter (2006) folgten WhatsApp (2009) und Instagram (2010).