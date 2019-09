Serge Gnabry (r.) schießt das Tor zum 1:0

Quelle: dpa/Christian Charisius

Die DFB-Elf hat in Hamburg ihr EM-Qualifikations-Spiel gegen die Niederlande mit 2:4 (1:0) verloren. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw war in der ersten Hälfte spielbestimmend und schon in der 9. Minute durch einen Treffer von Serge Gnabry in Führung gegangen.



In der zweiten Spielhälfte gingen die Niederlande durch einen Treffer von Frenkie de Jong (59.) und ein Eigentor von Jonathan Tah (66.) in Führung, bevor Toni Kroos via Elfmeter (73.) wieder ausgleichen konnte. In der 79. Mibrachte Donyell Malen die Niederlande wieder in Führung, zum Endstand traf Wijnaldum in der Nachspielzeit.