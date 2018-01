Verhandelt wurde hinter verschlossenen Türen und eigentlich gehört es zum guten Ton, dass nichts vorher nach draußen dringt. Und doch berichten die Zeitungen seit Tagen, was im Vertrag so stehen könnte. Glaubt man den Spekulationen, wird sich die neue Regierung für mehr Flüchtlingsabkommen ähnlich dem mit der Türkei einsetzen. Verstärkt sollen Flüchtlinge aufgefangen werden, bevor sie sich auf den gefährlichen Weg über das Mittelmeer machen. Abgelehnte Asylbewerber sollen in acht Orten in den Niederlanden untergebracht und spätestens zwei Monate nach ihrer Ablehnung in ihre Heimatländer zurückgeschickt werden.