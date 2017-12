Die nächste Schmach für die Niederlande ist perfekt. Nach der verpassten EM 2016 ist das Team um den am Abend aus dem Nationalteam zurückgetretenen Arjen Robben auch bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland 2018 nur Zuschauer. Das 2:0 gegen die am Ende punktgleichen Schweden genügte nicht mehr, um bei der Tordifferenz entsprechend aufzuholen und Playoff-Spiele um eine letzte WM-Chance zu erzwingen.