Niels B. Christiansen, Geschäftsführer von Lego.

Quelle: Daniel Karmann/dpa

Der Spiele-Hersteller Lego will sein Engagement auf dem indischen Markt ausbauen. "Dort leben 400 Millionen Kinder", sagte Lego-Chef Niels Christiansen. Das Unternehmen gehe davon aus, dass der Lebensstandard vieler Familien weiter steigen werde und so die Nachfrage nach Lego zunehme.



Das schnellste Wachstum verzeichne Lego derzeit in China, sagte Christiansen. In inzwischen 140 Läden seien im Reich der Mitte die bunten Bausteine zu haben. 80 weitere Läden sollen in diesem Jahr hinzukommen.