Nach seinem persönlichen Eindruck seien sich alle Beteiligten einig gewesen, "in Sachen Debattenkultur zu einem Neuanfang zu kommen", sagte Weil. Die Auseinandersetzungen der letzten Zeit hätten "auch Spuren hinterlassen". Althusmann betonte, beide Seiten hätten unabhängig vom weiteren Verlauf der Gespräche vereinbart, künftig "respektvoller" miteinander umzugehen. "Wir sehen das beide vom Naturell her so, dass Wahlkampf eine Zwischenperiode im politischen Biorhythmus ist, aber nicht zum Dauerzustand werden soll", sagte Weil. Auch Althusmann gab sich versöhnlich: "Ich glaube, wir beide persönlich haben inzwischen einen entspannten Umgang miteinander gefunden."