Der CDU-Spitzenkandidat in Niedersachsen, Bernd Althusmann, hatte auf den letzten Metern des Wahlkampfes einen großen Fan, der sich nicht abschütteln ließ. Auf Schritt und Tritt verfolgte ihn in der Gemeinde Seevetal gestern eine Wespe. Bei vier Auftritten eines sogenannten Flashmobs, durch kleine Autofahrten getrennt, blieb sie immer dabei. Vermutlich dasselbe Insekt, denn so viele sind beim Wiederaufflammen des Sommers an diesem Wochenende nicht übrig geblieben - und als Wespe trug sie natürlich Schwarz-Gelb. Die Koalition also, die Bernd Althusmann sich gewünscht hätte. Den Wunsch hat die Demoskopie allerdings frühzeitig begraben.