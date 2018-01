Weil sagte, er werde außer mit der AfD, die erstmals den Einzug in den Landtag geschafft hat, mit allen Parteien im Landtag sondieren. Auf dieser Grundlage werde dann schnell eine "starke und handlungsfähige Landesregierung" gebildet. Althusmann zufolge hat sich die CDU in Niedersachsen deutlich vom Bundestrend der Partei abgekoppelt. Es gehe jetzt darum, klug zu überlegen, was man mit dem Resultat mache. Er räumte ein, er habe sich ein besseres Ergebnis gewünscht, fügte aber hinzu: "In Sack und Asche gehen, müssen wir überhaupt nicht."

CDU-Generalsekretär Peter Tauber sagte im ZDF: "Jamaika halte ich in Niedersachsen für extrem schwierig." In der ARD forderte er die SPD auf, sich um eine Koalitionsbildung in

Niedersachsen zu bemühen. "Die SPD hat von den Wählern klar einen Regierungsauftrag erhalten." Zugleich betonte Tauber, die CDU würde mitregieren. "Unsere Freunde vor Ort stehen bereit, um Verantwortung zu übernehmen." SPD-Bundeschef Martin Schulz sagte: "Das ist ein großartiger Sieg für die niedersächsische SPD, ein großartiger Erfolg für Stephan Weil."