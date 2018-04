Glyphosat ist ein umstrittenes Unkrautvernichtungsmittels. Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) hält ein Verbot des umstrittenen Unkrautgifts Glyphosat derzeit für wenig wahrscheinlich. "Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt nichts in der Hand, das für ein Verbot spricht. Das hätte vor Gericht keinen Bestand", sagte sie der "Neuen Osnabrücker Zeitung".



Es fehlten Studien, die eine Gefährdung von Menschen belegten. Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) will Glyphosat für Privatleute verbieten und in der Landwirtschaft einschränken.