Der niedersächsische Landtag berät über das Problem. Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Der niedersächsische Landtag berät über eine Entlastung für Helfer, die für Flüchtlinge eine Bürgschaft abgegeben haben. Syrer oder deutsche Bürgen ermöglichten auf diesem Wege Familienangehörigen einen Aufenthalt in Deutschland und eine Flucht vor dem Bürgerkrieg in ihrer Heimat. Nun sehen sie sich mit hohen Forderungen der Agentur für Arbeit konfrontiert.



In der vergangenen Woche hatte die Innenministerkonferenz Hessen und Niedersachsen beauftragt, eine Lösung für das Problem zu finden.