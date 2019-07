Die SPD werde bei der Energiewende Druck machen, sagt Weil (SPD).

Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil hat die Energiepolitik der Bundesregierung kritisiert. "Ich setze darauf, dass wir endlich zu einem Neustart der Energiewende kommen. Das ist entscheidend für den Klimaschutz", so der SPD-Politiker.



Der Ausbau der Erneuerbaren Energie müsse wieder an Fahrt gewinnen. "Ich finde es hoch bedauerlich und sehr unverständlich, dass im Bundeswirtschaftsministerium in den letzten zwei Jahren in dieser Hinsicht Funkstille herrschte. Das geht so nicht."