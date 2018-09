In den Ballungszentren wird das Bauland langsam knapp, so dass die Bauherren immer mehr in den Speckgürtel der Städte ausweichen. Besonders populär sind die Gegenden in Rhein-Main, der Münchener Raum, Stuttgart, aber auch Universitätsstädte wie Göttingen und Marburg. "Oder Münster", sagt Stiepelmann, "versuchen Sie mal, in Münster eine Wohnung zu bekommen." Junge Leute ziehen für die Ausbildung vom Land in die Stadt und weil sie dort mehr Gleichaltrige treffen. Auf dem Land dagegen wird kaum oder gar nicht mehr gebaut.