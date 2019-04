Das Kreuzfahrtschiff «Viking Sky» im Hafen. Archivbild

Quelle: Ekornesvåg, Svein Ove/NTB scanpix/dpa

Niedriger Öldruck hat die Havarie des Kreuzfahrtschiffs "Viking Sky" verursacht. Der Druck sei zwar innerhalb der vorgeschrieben Grenzen, aber relativ niedrig gewesen, teilte die norwegische Seefahrtsbehörde mit. Das habe die Motorprobleme ausgelöst, wegen denen das Schiff am Samstag in Seenot geraten war.



Die schwierigen Verhältnisse auf See zum Zeitpunkt des Zwischenfalls hätten ebenfalls zu den Schwierigkeiten beim Antrieb des Schiffs beigetragen.