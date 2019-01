In einem chinesischen Hafen stehen Container. Archivbild

Chinas Wirtschaft ist 2018 nur noch um 6,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gewachsen - und damit so gering wie seit fast drei Jahrzehnten nicht mehr. Vor dem Hintergrund des Handelskrieges mit den USA und anderer Probleme wuchs die zweitgrößte Volkswirtschaft im vierten Quartal 2018 nur noch um 6,4 Prozent.



Ähnlich langsam in einem Quartal wuchs sie zuletzt 2009 nach Ausbruch der globalen Finanzkrise. Unter der Konjunkturschwäche in China leidet auch die exportabhängige deutsche Wirtschaft.